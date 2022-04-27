وجبات إفطار تتسبب بـ 50 "حالة تسمم" في سورية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن "أكثر من 50 شخصا أصيبوا بحالات تسمم، نتيجة تناولهم وجبات فطور وزعتها جمعيات خيرية، في مخيمي الفاروقية والطيني في مدينة سلقين شمال غرب إدلب، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج".

وبعد تسجيل هذه الأعداد يرتفع بذلك عدد الإصابات إلى أكثر من 150 حالة تسمم خلال الـ72 ساعة الماضية، وفقا للمرصد.

وفي 25 أبريل الحالي، أصيب أكثر من 100 شخص "من قاطني مخيمات العيناء وكفر عويد المحبة والمختار بالقرب من بلدة كللي بريف إدلب الشمالي" بالتسمم نتيجة تقديم وجبات غذائية فاسدة لهم على مائدة "إفطار صائم" من قبل منظمات إغاثية، وفقا للمرصد.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن غالبية المصابين من الأطفال والنساء، جرى نقلهم إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.

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