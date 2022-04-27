نهاية مأساوية لزوج اشتكى من مذاق قهوة زوجته

المصدر: موقع الامارات اليوم

ألقي القبض على امرأة من ولاية تينيسي بعد قيامها بطعن زوجها حتى الموت بعد مشادة ناجمة عن طعم قهوته، وفقًا لتقرير «أكشن نيوز 5».

وقالت الشرطة آنها وجدت رجلاً يبلغ من العمر 81 عامًا تعرض للطعن عدة مرات داخل المنزل. تم نقل الضحية المجهولة الهوية الى المستشفى فى حالة حرجة.

وتحدث الرجل إلى السلطات وقدم روايته عن الحادثة التي أدت إلى إصابته. وادعى أنه وزوجته شيلا داوني، 68 عامًا، دخلا في نزاع بعد أن اشتكى من مذاق قهوته. وكشفت مصادر في التحقيقات أن زوجته ذهبت إلى غرفة الغسيل وحاولت الانتحار بشرب مادة تبييض الغسيل، لكنه تمكن من إيقافها، بحسب موق «كومبلكس».

وقالت الشرطة إن الزوجة انتزعت سكينا بعد ذلك وطعنته بشكل متكرر. ولم تكن المتهمة في المنزل عندما عثرت السلطات على زوجها غارقا في دمه، ولكن تم احتجازها لاحقا عند عودتها. بورها ادعت الزوجة أنها وزوجها تجادلا ولذا قررت أن تتجول قليلاً.

أوُعلن عن وفاة زوجها في المستشفى مساء ذلك اليوم.

بعد نقلها إلى المستشفى لمعالجة الجروح في يدها، تم حجز الزوجة في سجن ممفيس حيث وجهت إليها تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

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