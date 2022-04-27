5 نصائح لمرضى القلب في رمضان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

أكّد أخصائي أمراض القلب في المستشفى الكندي التخصصي، الدكتور أحمد الحميري، أن هناك عوامل خطورة مسببة لأمراض القلب، منها الضغط والسكري والتدخين وارتفاع الكوليسترول الضار، مشدداً على أنه لابد لمرضى القلب من الالتفات الى كل ما يرتبط بهذا المرض من خلال الأدوية والنظام الغذائي.

وأشار إلى أن مرضى القلب قد يواجهون مشكلة في شهر رمضان المبارك، سواء للأدوية وكيفية تناولها أو حتى إمكانية الصيام.

وتالياً يقدم الدكتور أحمد الحميري مجموعة من النصائح المهمة لهذه الفئة خلال الشهر الفضيل.

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