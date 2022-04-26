وجبة «نودلز» تودي بحياة طالبة مصرية

المصدر: موقع الامارات اليوم

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة داخل منزلها في مدينة نصر، إثر تناولها «نودلز»، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وصرحت النيابة بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، بحسب صحيفة "الوطن".

وتفصيلا، تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة بوفاه فتاة إثر إصابتها بحالة إعياء شديدة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة فتاة " 17 عاما"، وبالفحص تبين خلوّ الجثة من أي إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عن أن الفتاة تناولت «نودلز» قبل وفاتها، وبعد مرور دقائق معدودة شعرت ببعض آلام المعدة، وأضافت التحريات بأنّ حالة الفتاة تدهورت ونقلت إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعه وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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