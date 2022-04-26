مغامرة مميزة للعائلات للاحتفال بعيد الفطر المبارك في «منتجع ليغولاند دبي»

المصدر: الإمارات اليوم

يدعو «ليغولاند» العائلات من الثاني إلى الثامن من مايو 2022 إلى الاستمتاع بمغامرة (3 في 1) الرائعة مع ألعاب الركوب بالحديقة الترفيهية، والتزلجات بالحديقة المائية، ومغامرة الإقامة بالفندق.

ويمكن للوالدين مفاجأة صغارهم بمغامرة الإقامة الفريدة بفندق «ليغولاند»، أفضل فندق مناسب للأطفال في الشرق الأوسط، مع خدمات ومرافق مخصصة للأطفال لا مثيل لها في أي فندق آخر في المنطقة.

تشمل تلك المرافق: بوفيه للأطفال تم بناؤه خصيصاً ليناسب طولهم في المطعم، ظهور شخصيات «ليغو» المحبوبة إضافة إلى منطقة اللعب على شكل قلعة ضخمة في بهو الفندق، وكذلك «مسبح مكعبات الليغو»، الذي يضم المئات من مكعبات «الليغو» وورش عمل «ليغو» الإبداعية المصممة للأعمار المختلفة، التي تقدم تجارب مسلية ومحفزة للابتكار والخيال تستمر لساعات.

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