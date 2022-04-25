حقيقة الاعتداء على فتاة لعدم ارتدائها الحجاب في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة ما تم تداوله بشأن تعرض إحدى الفتيات للاعتداء بالضرب من سيدة بسبب خروجها دون حجاب، وقالت إنه عقب رصد ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من طالبة مقيمة بمنطقة المقطم بتضررها من إحدى السيدات، لقيامها بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب لعدم ارتدائها الحجاب حال تواجدها بدائرة القسم.

وقالت الوزارة إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقها (عاملة بأحد المصانع - مقيمة بمنطقة مصر القديمة).. وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتعدي بالضرب على المُبلغة وعللت ذلك لاصطدامها بالمبلغة حال سيرها بجوارها، وعند معاتبتها تحدثت معها بطريقة غير لائقة فقامت على إثر ذلك بالتعدي عليها، ونفت قيامها بذلك لسير المبلغة بدون حجاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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