"فتاة البلكونة" تكشف تفاصيل حادثة شغلت الرأي العام في مصر

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت الفتاة المصريو البالغة من العمر 12 عاماً، والتي عرفت قصتها إعلامية بـ " فتاة البلكونة"، تفاصيل ما جرى بعد انتشار فيديو مروع هز مشاعر المصريين خلال اليومين الماضيين، ظهر فيه رجل «يحاول إلقاء ابنته من شرفة المنزل»، موضحة أنها هي من حاولت القفز من الشرفة بسبب خوفها من والدها الذي كان يريد ضربها، لكن الوالد أمسك بها واستنجد بالجيران لإنقاذها.

وقالت الفتاة غي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن «والدها حاول تأديبها بسبب تأخرها في إعداد وجبة الإفطار، فأمسك بخرطوم محاولاً ضربها وعقابها إلا أنها فرت منه واتجهت إلى الشرفة»، مضيفة أنها «شعرت بالرعب من والدها، فحاولت القفز من الشرفة لكنه تمكن من الإمساك بها واستنجد بالجيران لمساعدته في إنقاذها حتى لا يختل توازنها وتسقط على الأرض».

وذكرت والدة الطفلة أن قوات الأمن أخلت سبيلها لعدم تورطها في الواقعة، كما أخلت سبيل ابنتها، فيما تم احتجاز الأب لبحث حالته الجنائية، مؤكدة أن زوجها كان يحاول بالفعل ضرب مي، لكنها هربت منه، وشددت على أنه لم يقصد إلقاءها من الشرفة.

وكان الفيديو المتداول قد أثار ضجة كبيرة، ما دفع السلطات لفتح تحقيق، وأظهر المقطع الذي بلغت مدته 44 ثانية، رجلاً يمسك بفتاة من يديها وهي معلقة من شرفة، قبل أن يتدخل رجلان آخران لجذبها وإنقاذها.

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