مصر.. تطورات جديدة في قضية قتل الكاهن أرسانيوس رزق الله

المصدر: موقع الامارات اليوم

أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد رزق الله كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته.

وبحسب صحف محلية أقامت النيابة العامة الدليل بحق المتهم من شهادة 17 شاهدا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص، أو وقت ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسؤولا عنها.

كما أقامت الدليل ضده وفق ما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلا عن أدلة أخرى.

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