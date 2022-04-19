مبدع إماراتي يتعاون مع «أمازون».. لجلب السعادة في العيد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «أمازون» عن تعاونها مع المبدع الإماراتي الشاب عبدالله لطفي، لابتكار إصدارين خاصين من أعمال فنية باللونين الأبيض والأسود، مصممة حصرياً لبطاقات هدايا العيد الإلكترونية.

واستطاع عبدالله لطفي، الذي يشتهر بتوقيعه الفني (A.L.)، وبصفته أحد الفنانين المصابين بطيف التوحد، إثبات قدرته على الإبداع منذ الطفولة من خلال أعماله التي أظهرت موهبته، إذ استخدم رسوماته كوسيلة للتواصل، قبل أن يمتلك القدرة على الكلام.

وينبع شغفه بالفنون من اهتمامه بأدق التفاصيل، ونظرته الفنية للعالم، وروحه المرحة التي يغلب عليها حس الدعابة. وتتميز رسوماته المصممة باللونين الأبيض والأسود بقدرتها على بث روح الحياة في المناظر الطبيعية ومشاهد الحياة اليومية في دولة الإمارات.

ويوضح عبدالله من وجهة نظر فنان مصاب بالتوحد، كيف ينظر إلى العالم ويفسره بطريقة فريدة، إذ يرى أن التوحّد ميزة تمنحه نظرة غير تقليدية للحياة، يستمتع بنقلها من خلال أعماله. ويأمل أن يجلب السعادة للجميع من خلال علاقة التعاون مع «أمازون» لتصميم بطاقات هدايا العيد الإلكترونية، التي أتاحت له التواصل مع الملايين من عملاء الشركة.

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