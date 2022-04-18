السجن 3 سنوات لفتاة "التيك توك" حنين حسام.. والقاضي: ردع لمن يرغب أن يقتاد بها

المصدر: القاهرة - متابعات

وجه المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس محكمة الجنايات المصرية التي تنظر القضية المتهم فيها فتاة "التيك توك"، حنين حسام، رسالة لها قبل النطق بالحكم عليها، وقال بحسب ما نقلت عنه صحيفة "المصري اليوم": "المحكمة أخذتك بقسط من الرأفة نظرًا لحداثة سنك، درس لك، وردع لمن يرغب أن يقتاد بك لمثل هذا العمل المشين، ورسالة لكل أب وأم كلٌ يراعي أبناءه، كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته".

وقضت المحكمة بمعاقبة حنين حسام بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه في اتهامها بـ"الاتجار بالبشر".

وكانت حنين حسام أقرت بالواقعة وبإنشائها حسابات على تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي ونشر العديد من الفيديوهات المتضمنة اعتداء على القيم الأسرية، ومع زيادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة ما دفعها لإنشاء شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها يتم تحويلها لحسابها الإلكتروني وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات.

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