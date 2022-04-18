جريمة مروعة تهز لبنان.. قتل صيدلانية بمكان عملها والاسباب مجهولة

المصدر: موقع الامارات اليوم

هزّت جريمة بشعة منطقة المروج، ولبنان عموما، راح ضحيتها صيدلانية تمت مهاجمتها من مكان عملها ليعثر عليها لاحقا وقد تم قتلها بعد تعرضها للاغتصاب.

وتناولت المعلومات الأولية التي تناقلتها وسائل إعلام محلية أن الصيدلانية وجدت مذبوحةً في مرحاض الصيدلية، التي تعمل فيها في منطقة المروج وتحقيق فُتح بالحادث.

وفي تفاصيل أخرى متداولة، أنه بعد فقدان الإتصال بالضحية “حضرت إبنتها إلى الصيدلية حيث رأت والدتها مضرجة بالدماء، داخل المرحاض«

وأشارت مضطلعة على سير التحقيق«أن لا دافع سرقة خلف الجريمة بسبب عدم فقدان أي شيء من الصيدلية، ولا تزال دوافع الجريمة مجهولة لغاية الآن»، وأفاد الطبيب الشرعي بعد كشفه على الجثة، وعلى خلاف ما تم التداول به، أن المغدورة لم تتعرض للاغتصاب.

ونعى نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم الصيدلانية رزق، فقال:«أنعو إليكم الزميلة والصديقة والحبيبة ليلى رزق، والتي رحلت بجريمة فظيعة في صيدليتها الكائنة في منطقة المروج المتنيّة. اتواصل مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة المروّعة، ولحماية الصيادلة. رحمها الله، وحمى كل اللبنانيين والصيادلة».

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