فريق عمل مسلسل مصري يتحدث عن "داعش" يتعرض لحادثة خطف في لبنان !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعترض مسلحون يستقلون سيارة رباعية الدفع، ليل السبت، طريق سيارة أخرى خاصة بفريق مسلسل "بطلوع الروح"، الذي تم تصوير أحداثه في لبنان، واختطفوا أحد العاملين بالمسلسل.

ووقع الحادث على طريق رياق بعلبك في محلة الطيبة، بمحافظة البقاع الشمالي على مقربة من بلدة بريتال.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد اختطف المسلحون المحاسب في شركة "الصبّاح" للإنتاج الفني والسينمائي صادق روللي، فيما تمكن زميله في الشركة غبريال رميا من الفرار، وتوجه لاحقا إلى مخفر بلدة الطيبة للتحقيق.

وكشفت بطلة المسلسل الفنانة المصرية إلهام شاهين الموجودة في لبنان حاليا، أن جميع الممثلين وفريق العمل بخير، مؤكدة أن المسلحين اختطفوا محاسب المسلسل.

وأشارت شاهين إلى أن "سيارة رباعية الدفع طاردت أخرى تابعة لشركة الإنتاج بها المحاسب (الذي كان يحمل مبلغا من المال)، وأطلق المسلحون النار على المركبة حتى توقفت، واختطفوا المحاسب فيما استطاع زميله الهرب".

ومن جهة أخرى، نفت مصادر مقربة من شركة "الصبّاح" أن يكون خبر اختطاف الفنان المصري المشارك في المسلسل أحمد السعدني صحيحا، بعد تداوله مساء السبت في وسائل إعلام عربية.

وأكدت المصادر أن "السعدني بخير هو ورفاقه السوريين والمصريين، والخبر عار عن الصحة"، وأن "فريق الممثلين جميعهم بخير والتصوير انتهى السبت".

وتؤكد الشركة أن المخطوف موظف يعمل لديها، وأن المنتج صادق الصبّاح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وصباح الأحد أفادت معلومات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قوة عسكرية وأمنية مشتركة داهمت حي الشراونة وثكنة غورو التي يقطنها مهجرون في مدينة بعلبك، على خلفية خطف المحاسب.

ويشارك في المسلسل، الذي يرصد ممارسات تنظيم "داعش"، مجموعة من الفنانين المصريين واللبنانيين والسوريين، تتقدمهم إلهام شاهين ومنة شلبي والسعدني وعادل كرم.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "روح"، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها "أكرم" ويسافر بها إلى مركز لعمليات "داعش"، وهناك تلتقي نماذج مختلفة من أعضائه من بينهم "أم جهاد" زعيمة الجناح النسائي للتنظيم، و"الدكتور نور" الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وآخرين.

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