«تويتر» تلجأ لخطة «الحبة السامة» لمنع إيلون ماسك من الاستحواذ

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تبنى مجلس إدارة تويتر، خطة محدودة الأجل لحقوق المساهمين قد تجعل من الصعب على الملياردير إيلون ماسك الاستحواذ على الشركة، تسمى بخطة «الحبة السامة»، بحسب ما ذكرت CNN.

وخطة «الحبة السامة»عبارة عن تكتيك ضد الاستيلاء على الشركات يحافظ على حق المساهمين بمنع الطرف المنافس من شراء المزيد من الأسهم بخصم كبير، مما يؤدي بشكل فعال إلى إضعاف حصته في الشركة.

وكان ماسك قدّم، الخميس، عرضاً للاستحواذ على جميع الأسهم التي لا يملكها في تويتر بقيمة 41.4 مليار دولار، وفقًا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وقال مجلس إدارة تويتر، في بيان، إن الخطة تهدف إلى الحفاظ على حق المساهمين في الحصول على المزيد من الأسهم في الشركة بسعر رخيص نسبيًا، مما يقلل بشكل فعال من حصة ماسك.

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