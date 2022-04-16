اشترى بطاقة بـ 5 يورو ففاز بـ 250 ألفا.. شاب عربي يتصدر الصحف البلجيكية

المصدر: إعداد: سمير سعيد

تصدرت قصة شاب عربي عناوين الصحف البلجيكية في الأسابيع الأخيرة بعد أن فاز باليانصيب في بلجيكا، في وقت كان يحاول عبور المانش للوصول إلى المملكة المتحدة.

ونظرًا لأن الرجل اختفى دون أن يترك أثراً، ودون أن يحصل على جائزته المالية، جعل القصة أكثر تشويقاً.

لم يسمعه أحد أو يره أحد منذ ما يقرب من أسبوعين، وبما أن اليانصيب الوطني كان لديه فقط لقطات كاميرا من المتجر، حيث اشترى الشاب، الذي اتضح أنه يحمل الجنسية الجزائرية، بطاقة اليانصيب الخاصة به، ولم يكن هناك طريقة للوصول إليه.

لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر الرجل فجأة في مركز الشرطة برفقة محامٍ وبحث عن طريقة للحصول على جائزته أخيرًا، كما أوضحت الصحافة البلجيكية.

من المحتمل أن يستغرق حصول الشاب الجزائري على جائزته بعض الوقت، لأن الرجل ليس لديه تصريح إقامة في بلجيكا، وبالتالي لا يمكنه فتح حساب مصرفي.

ويبحث محاميه واليانصيب الوطني البلجيكي حالياً عن طريقة لحل المشكلات الإدارية، ليحصل الشاب على جائزته.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام البلجيكية، قال الرجل إنه يعرف بالفعل ما سيفعله بمجرد حصوله على جائزته: "سأشتري مكانًا للعيش فيه في بروكسل، وربما سيارة. وسأبحث أيضا عن زوجة. ولكن لن أبحث عنها بمالي، بل بقلبي".

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