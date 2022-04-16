"ارتدت الحجاب بسببي".. عمرو زكي يكشف قصة ارتباطه بفنانة شهيرة (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتشرت شائعة حول عمرو زكي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفيد بأنه كان مرتبطًا بالفنانة منة فضالي، وهو ما نفاه أثناء حلوله ضيفًا على برنامج «سابع سما»، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة النهار.

ونفى عمرو زكي، أنباء ارتباطه بالفنانة منة فضالي، مؤكدًا أنه حضر عيد ميلادها الذي أثار الجدل، وأنه كان مرتبطا بفنانة أخرى صديقة لها، مشهورة أيضًا داخل الوسط الفني، لكن علاقتهما انتهت.

وحول سبب ذلك، أشار لاعب نادي الزمالك السابق، إلى أنه لا يعترض على التمثيل في حد ذاته، أو طريقة ارتداء الملابس، مستدركًا أن أيضًا لكل مجتمع حدود في طبيعة الملابس، ورغم أن تفكيره ليس رجعيًا إلا أن لديه طبيعة الرجل الشرقي، حسبما عبر عن نفسه «أنا كنت بحبها ولحد دلوقتي بحبها لأنها جدعة.. أنا مش ضد التمثيل والموهبة.. وهي تنازلت كتير عشاني لذلك ارتبطت بها.. أنا شوفت فيها نفس طموحي وإصراري على النجاح».

وتابع زكي، أن والدته كانت موافقة على الزيجة، بينما والده مثله، يضع اعتبارات عديدة للفتاة التي سيرتبط بها نجله، مضيفًا «والدتي بتحبها جدًا، وكانت بتقف معها وتطبخ في رمضان، وإحنا مرفضناش البنت علشان حياتها، لكن أنا راجل شرقي مقدرش الست اللي اتجوزها تشارك في مشاهد فيها قبلات أو مشاهد ساخنة.. أنا محدش يعلم عليا».

وأضاف لاعب منتخب مصر السابق، أن هذه الفنانة ارتدت الحجاب في رمضان، كي ترضيه «عملت كدة لأنها حبتني.. والحب بيخلي الواحد يتنازل كتير».

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