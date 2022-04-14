5 نصائح لتقسيم الوجبات من الإفطار حتى السحور

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

يسيطر العديد من التقاليد على الموائد الرمضانية، وينعكس على النمط الغذائي الذي يتبعه صائمون في شهر رمضان المبارك. وغالباً ما تكون تلك العادات نمطاً غير صحي، يتسبب في زيادة الوزن مع انتهاء الشهر الفضيل، إضافة إلى العديد من المشكلات الصحية التي قد ترافق الصائم، كعُسر الهضم، وارتفاع السكر وغيرهما. وتالياً نصائح لصيام صحي، تقدمها الاستشارية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي.

أكّدت الاستشارية في الصحة والتغذية، الدكتورة لمى النائلي، أن تقسيم الوجبات في رمضان على نحو صحيح يجنب الصائم العديد من المشكلات بعد الإفطار، منها عُسر الهضم وآلام المعدة، وكذلك زيادة الوزن، كما يحميه من التعب والخمول خلال ساعات الصيام.

وقدمت الدكتورة لمى النائلي، مجموعة من النصائح لتقسيم الوجبات بشكل سليم لضمان حصول الصائم في رمضان على احتياجاته الغذائية، وفي الوقت ذاته تجنب أي متاعب صحية.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news