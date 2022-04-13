خالد الجندي: لفظ كافر مش شتيمة.. "بطلوا جهل فضحتونا" (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ خالد الجندي، إن كلمة كافر هي من باب التصنيف الفكري للمخالف وليست للسباب، مضيفًا: "المعنى بريء ولطيف ومش شتيمة كلمة كفر يعني غطى يعني ستر يعني خبى".

وأضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي ام سي" اليوم الأربعاء، أن كلمة كفر استخدمت عند العرب في الأمور الفكرية، متابعًا: "أي واحد كان مختلف مع التاني في مسألة مكانش بيقوله أنا مش مقتنع باللي أنت بتقوله، لكن كان بيقوله: أنا كفرت بما تقول".

وتابع: "من غير شقلباظات الموضوع لغة، وافتح أي كتاب هتلاقي معاني الكلمة"، موضحًا أن كلمة أمي ليست سباب وكاشف الغمة ليست معناها أنك تصف النبي بأفعال الرب، مضيفًا: "بطلوا جهل فضحتونا الله يخرب بيوتكم".

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