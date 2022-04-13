مصر.. وفاة 10 أشخاص بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي في حادث سير

المصدر: القاهرة - أ ف ب

لقي عشرة أشخاص مصرعهم بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي وجرح 14 آخرون نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة بمحافظة أسوان في جنوب مصر الأربعاء، حسب بيان صادر عن محافظة أسوان.

وأفاد البيان أن "حادث مروري بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين وبلجيكي، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس (الحافلة) السياحي وسيارة ربع نقل".

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح الأربعاء على طريق يربط معبد أبو سمبل السياحي ومدينة أسوان.

وحسب البيان، يشرف محافظ أسوان "على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث بإجمالي 14 سائحا"، هم ثمانية فرنسيين وستة بلجيكيين.

وأكد بيان المحافظة أن المصابين "حالتهم مستقرة"، وتتراوح إصاباتهم بين "كسور وكدمات وجروح سطحية".

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