ترفع خلال دقيقتين.. 13 ألف سفرة إفطار يومية بالمسجد الحرام

المصدر: مكة المكرمة - واس

تُعد سفر الإفطار هي المنظر الأجمل خلال شهر رمضان المبارك داخل المسجد الحرام، حيث تنتشر سفر الإفطار في مختلف أنحاء المسجد الحرام وساحاته، من خلال إدارة الساحات ووحدة سفر الإفطار ، كما يحرص الكثير من القائمين على إفطار الصائمين الحضور يوميًا قبل صلاة العصر لنقل مكونات سفرة الإفطار في المسجد الحرام بانسيابية عالية، و يقدر عدد السفر أكثر من 13000 سفرة، تُرفع في دقيقتين.

وبين مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية أحمد الندوي أن الإدارة العامة لشؤون الخدمية تقوم بالتعريف بالتعليمات والضوابط ذات العلاقة بسفر إفطار الصائمين في المسجد الحرام من خلال إدارة الساحات ووحدة سفر الإفطار.

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