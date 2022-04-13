إصابة مصريين في حادث إطلاق نار مترو أنفاق نيويورك

المصدر: وكالات

أكد مصدر مطلع في ولاية نيويورك الأمريكية أن مواطنين اثنين من مصر،رجل وسيدة، كانا من ضمن المصابين في حادث إطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق في بروكلين.

وأشار المصدر، إلى أن «حالة المصري حرجة للغاية، حيث خضع لعملية جراحية استغرقت نحو 4 ساعات»، مبينا أن «المنطقة التي وقع بها الحادث، فيها عدد كبير من العرب وخصوصا المصريين».

الحادث وقع أثناء ذهاب المواطنين إلى عملهم، والمتسبب في الحادث مواطن من إفريقيا كان يرتدي قناعا واقيا من الغاز، وأن السلاح الذي يحمله تعطل أثناء إطلاق النار.

وأوضح موقع «القاهرة 24» نقلا عن «nbc» نيويورك الأمريكي، أن «10 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار مباشر فيما جرح 13 أخرين بعد أن ألقى المهاجم قنابل دخانية»، وفقا لكبار مسؤولي رجال الشرطة بالمدينة، فيما لم يتم إلقاء القبض على منفذ العملية.

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