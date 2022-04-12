اليابان تسجل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون xe"

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "xe" من سلالة أوميكرون، لدى سيدة وصلت مطار ناريتا بالقرب من طوكيو.

ونقلت صحيفة جابان توداي عن الوزارة قولها إن السيدة في الثلاثينات من عمرها، وكانت في الولايات المتحدة، ولم تظهر عليها أعراض، وصلت المطار في 26 مارس الماضي.

وتم اكتشاف سلالة اكس إي عبر إجراء اختبارات التسلسل الجيني لعينات من السيدة في المعهد الوطني للأمراض المعدية.

ويشار إلى أن هذه السلالة تعد مزيجا بين سلالة "بي ايه.1" و "بي ايه.2" المتحورتين من أوميكرون.

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