سماعات أديداس العصرية بمتطلبات رياضية

المصدر: الإمارات اليوم

تعلن علامة أديداس Adidas العالمية عن إطلاق سماعات أديداس الرياضية اللاسلكية في الشرق الأوسط، من خلال موزّعها الحصري شيفت للإلكترونيات. وتضم المجموعة اللاسلكية، التي ستغيّر ملامح ممارسة الرياضة في المنطقة، ثلاث سماعات مميزة، هي - adidas Z.N.E. 01 ANC, adidas Z.N.E. 01 وFWD-02 adidas SPORT لتقدم المزيج المثالي من الأداء والتصميم والوظيفة العملية والتقنيات المتطورة.

وتقدم الموسيقى والرياضة ملاذاً إيجابياً وفرصة لتحسين الذات في عالمنا الحافل بالتشتت والقيود، فالموسيقى حافز للإبداع يمكّن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم والشعور بالحرية والقوة والابتعاد عن صخب الحياة الحافلة بالانشغال أو الارتقاء بمستوى التمارين إلى الدرجة التالية. وبفضل تصميم أديداس اللاسلكي والمانع للاحتكاك، أصبح بوسع المبدعين إطلاق العنان لأنفسهم، وتحقيق أهدافهم مع أول المنتجات اللاسلكية للعلامة.

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