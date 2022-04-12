فندق بلازو فيرساتشي دبي يُشكّل الوجهة المثالية للأمسيات الرمضانية

المصدر: الإمارات اليوم

يدعو فندق بلازو فيرساتشي دبي الضيوف إلى الإفطار تحت سماء الليل المرصّعة بالنجوم خلال شهر رمضان المبارك، مع إطلاق حديقة حكايات الرمضانية. تُشكّل هذه الحديقة التي تقع بين كنف أشجار النخيل الوارفة، وتطلّ على مياه خور دبي الهادئة الوجهة المثالية للاحتفال بالإفطار والسحور والاستفادة من الهواء العليل قبل حلول فصل الصيف.

يشتهر فندق بلازو فيرساتشي دبي بحُسن ضيافته، ويُقدّم إلى ضيوفه قائمة اختيارية من الأطباق العالمية في حديقة حكايات الرمضانية طوال الشهر الفضيل. فالضيوف مدعوون إلى الاستمتاع بالإفطار من المغرب حتى الساعة 8:30 مساءً، أو بلقاءات السحور من الساعة 9:00 مساءً إلى 4:00 فجراً. يتخلّل القائمة تشكيلة واسعة من الأطباق الرمضانية التقليدية، بدءاً من أرغفة الخبز العربي وصولاً إلى الحلويات التي تمدّ الجسم بالطاقة.

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