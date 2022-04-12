5 نصائح لتناول الحلويات في شهر رمضان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

تتربع الحلويات على عرش السفرة الرمضانية في الشهر المبارك، وتتميز تلك الأصناف بغناها بالسعرات الحرارية والدهون، لأن غالبية الوصفات تعتمد بشكل أساسي على القلي، بالإضافة إلى أنها غنية بالقشطة ومغمسة بالقطر.

ويتناول البعض أصنافها المتنوعة بشكل يومي، فينتهي بهم المطاف مع عدد من الكيلوغرامات الزائدة في نهاية الشهر.

وأكدت الاستشارية في الصحة والتغذية الدكتورة لمى النائلي، أن تناول الحلويات من الممكن إدراجه ضمن النمط الغذائي، ولكن بشروط معينة، لتجنب آثاره السلبية المتمثلة بشكل أساسي في زيادة الوزن، وكذلك رفع مستوى السكر والكوليسترول.

وقدمت الدكتورة لمى مجموعة من الشروط التي يفضل الالتزام بها لتناول الحلويات بشكل صحي.

تسيطر العديد من التقاليد على الموائد الرمضانية، وتنعكس على النمط الغذائي الذي يتبعه صائمون في شهر رمضان المبارك.

وغالباً ما تكون تلك العادات نمطاً غير صحي، يتسبب في زيادة الوزن مع انتهاء الشهر الفضيل، بالإضافة إلى العديد من المشكلات الصحية التي قد ترافق الصائم، كعسر الهضم، وارتفاع السكر وغيرهما.

وتالياً نصائح لصيام صحي، تقدمها الاستشارية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي.

للإطلاع على النصائح الـ5، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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