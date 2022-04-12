كشف تفاصيل شجار أودى بحياة طالب في السعودية

المصدر: موقع الامارات اليوم

باشرت شرطة محافظة جدة السعودية بلاغاً عن وقوع مشاجرة بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة، يبلغان من العمر 15 عاما، وأسفرت الحادثة عن وفاة أحدهما.

وكشفت صحيفة «عكاظ» أن الحادثة وقعت داخل أحد فصول الصف الثالث متوسط، وقع بينهم شجار أدى لارتطام رأس الطالب المتوفى بإحدى الطاولات، ونهض بعد ذلك، غير أنه سرعان ما سقط، وحاول زملاؤه إسعافه قبل حمله نحو أحد المشرفين، حيث تم إجراء محاولة تنفس صناعي له، إلا أن الطالب تعرض لنزيف في الرأس تسبب في وفاته، فيما تم استدعاء «الهلال الأحمر» على الفور.

وأضافت «عكاظ» أن «تعليم جدة» شرع في اتخاذ إجراءات إدارية على خلفية الحادثة، لعدم وجود معلم خلال وقوع الشجار داخل الفصل، إذ تم فتح تحقيق بهذا الخصوص، كون الحصص الدراسية متتابعة في رمضان، ولا توجد بينها فترة 5 دقائق كبقية الشهور.

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