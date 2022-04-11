احترقوا حتى الموت.. وفاة 6 أشخاص بطريقة مأساوية في الهند

المصدر: أحمد اباد - رويترز

قالت السلطات الهندية اليوم الاثنين إن حريقا هائلا نجم عن انفجار في مصنع للكيماويات في ولاية جوجارات بغرب البلاد أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص قبل أن تتم السيطرة عليه.

ووقع الانفجار مساء الأحد في مركز لوحدات تصنيع للكيماويات والبتروكيماويات في منطقة داهيج الصناعية بالولاية، لكن لم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وقال شرطي في داهيج يدعى راجندراسين جوهيل: "دُمر المصنع بالكامل... احترق ستة أشخاص حتى الموت".

وقال مسؤولو الإطفاء إنهم سيطروا على ألسنة اللهب في مصنع أوم أورجانيك الذي يبعد 230 كيلومترا جنوبي مدينة أحمد اباد التجارية بالولاية.

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