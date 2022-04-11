قاصدو بيت الله الحرام يرتوون بماء زمزم.. شاهد بالصور

المصدر: مكة المكرمة - واس

يحرص قاصدو بيت الله الحرام على شرب ماء زمزم خلال أدائهم مناسكهم في هذه الأيام المباركة، شاكرين الله عزَّ وجلَّ على نعمه الكثيرة، وتوفر جميع الخدمات ومنها عبوات زمزم المنتشرة في جميع ساحات المسجد الحرام، التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وماء زمزم المبارك له فضل عظيم؛ فهي بئر مباركة وماؤها مبارك حيث يعدُّ من أسباب الشفاء من الأمراض، ففي الحديث: "ماء زمزم لما شرب له"، كما يستحب عند شربه الدعاء: "اللهم إني أسألك عِلماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء".

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