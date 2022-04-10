صابرين: في "حاجة غلط" في حياة حلا شيحة !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية، صابرين، عن تفاصيل خلافها مع زميلتها المعتزلة حلا شيحة، معلقة على تصريح الأخيرة بأن الحجاب شرف، بقولها أن الستر بالعموم "شرف".

وقالت خلال حوار مع الإعلامية، بسمة وهبة، "أي شيء يستر المرأة شرف، مش شرط الحجاب بس، بالنسبة لي الشرف، يكمن في كل الأخلاقيات، لا الحجاب فقط".

كما أضافت "لا أقول إن حلا شيحة كانت تزايد علينا عندما قالت إن ارتداء الحجاب شرف، أنا لا أنتقد زميلا أو أعيب فيه، لكنني غضبت بسبب خلافاتها مع والدها، هي ووالدها من جعلونا طرفا عندما شاركونا تفاصيل حياتهما الشخصية، لا أتدخل في اختيارات الآخرين، وموضوعي إنساني بحت، ولا أتمنى أن يجرى تداول علاقتنا بوالدينا على السوشيال ميديا".

يذكر أن صابرين وصفت موقف حلا شيحة وتبرؤها من الفن بالمريب والغريب، مؤكدة أنها تتفهم تعرض بعض النجمات لاضطراب نفسي يدفعهن للاعتزال وارتداء الحجاب، وأنها نفسها تعرضت لنفس الضغوط سابقا، كما رفضت موقف حلا من والدها وقالت إنه كشف عن وجود "حاجة غلط" في حياة النجمة المعتزلة.

يشار إلى أن حلا شيحة أثارت ضجة بعد مشاركتها تامر حسني بطولة آخر أفلامه (مش أنا)، فقد اختفت بشكل تام، وأعلنت بعدها عن زواجها من معز مسعود في فبراير 2021، وعادت لارتداء الحجاب مرة أخرى.

كما دخلت على مدار العام الماضي في خلاف أثار الكثير من الجدل مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة حول عودتها للحجاب.

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