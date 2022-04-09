تدشين المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة، والذي يتناغم مع اعتبارات مهمة تحاكي روحانية المكان.

ونقل موقع «سبق» عن السديس قوله «المنبر يعد أحد الشواهد على العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين، وتستمر أعمال التطوير بهما ودعم كافة الجوانب المتعلقة بتيسير أداء العبادات على القاصدين، وتسخير كافة العوامل المساندة للعاملين لتقديم الخدمة المثلى».

وكشف وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية محمد بن سليمان الوقداني، عن الحلة الجديدة لمنبر المسجد الحرام بالتزامن مع الجمعة الأولى لشهر رمضان المبارك، قائلا: «المنبر الجديد روعي في تصميمه وإخراجه الفلسفة المعمارية للعناصر المختلفة في جنبات وأروقة المسجد الحرام، إذ صمم بارتفاع 3.4 متر وعرض 1.20 متر، إضافة للأخذ بالاعتبار كافة الجوانب التشغيلية والتقنية والهندسية من بنية تحتية للصوتيات، وآليات لعمليات التنقل وغيره».

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية عبد الله الحريقي، أن «المنبر يعطي طابعا تاريخيا وموروثا إسلاميا عميقا، يتماشى مع الجماليات الموجودة بالمسجد الحرام وأروقته».

وأضاف: «امتازت الحلة الجديدة بتحقيق التباين والتمازج بين الصلابة والشفافية من خلال تطعيم جنبات مجسم المنبر بمادة الزجاج بأسلوب وتصميم معاصر منطلق من عمق العمارة الحديثة».

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