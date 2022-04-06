سلطنة عمان.. وفاة 3 معلمات مصريات في حادث مروع

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن، في سلطنة عمان، الثلاثاء، وجاء ذلك إثر حادث مروري مروع وقع في إحدى محافظات السلطنة.

ونعت سفارة سلطنة عمان في القاهرة، المعلمات المصريات الثلاث اللاتي لقين مصرعهن في حادث سير بالسلطنة. وأعربت سفارة السلطنة في منشور على حسابها بموقع تويتر، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث. كتبت السفارة عبر تويتر:

تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من: الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح في سلطنة عُمان أثر حادث سير أليم، سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان..

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