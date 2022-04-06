«أمنية» الإماراتية تحقّق أمنيات 9 أطفال في محافظة أسوان

المصدر: أسوان ■ وام

شهدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، والشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان، حفل تحقيق أمنيات تسعة أطفال من المصابين بأمراض القلب في مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية.

وكان مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، البروفيسور مجدي يعقوب، المُلقّب بـ«ملك القلوب» في مقدمة مُستقبلي الشيخة شيخة، والشيخ خليفة، وفريق عمل مؤسسة تحقيق أمنية.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد: «كان لي شرف زيارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في أسوان، والتي تُعدّ منارة في العطاء والخدمة الإنسانية بطرفيها المادي والمعنوي، من خلال تكريس جهودها لتوفير تجربة علاج متطوّرة، شاملة وعالية الجودة للفئات المحرومة والأقل حظّاً داخل مركز مُتميّز على أفضل المستويات العالمية في علاج القلب بشكل مجاني بالكامل». وأضافت: «يُسعدنا أن تتمكّن المؤسسة من تحقيق أمنيات تسعة أطفال بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، المؤسسة الرائدة في مجال العمل الإنساني، التي تهدف إلى تقديم يد العون لكل مريض بالقلب ولقد أسهم هذا التعاون في إضاءة شعلة الأمل والتفاؤل ورسم الابتسامة على وجوه تسعة أطفال مع عائلاتهم، وتحقيق أمنياتهم في الحصول على أحدث السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية الحديثة».

وقالت: «إن تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال المُصابين بأمراض القلب عبارة عن بوابة خفية تنير لهم مسار المستقبل المُشرق الذي يحمل معه الأمل والتفاؤل والسعادة، تُلهمهم لمواجهة صعوبات المرض بصلابة».

• تحقيق أمنيات المصابين بأمراض القلب بوابة خفية تنير لهم مسار المستقبل.

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