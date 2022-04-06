سحب منتجات من «كيندر» في أوروبا بسبب إصابات بـ «السلمونيلا»

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

سحبت شركة «فيريرو» الإيطالية في مجال صناعة الشوكولاتة منتجات من علامتها التجارية الشهيرة «كيندر» مصنوعة في بلجيكا، بعد تسجيل إصابات بالسلمونيلا في أوروبا قبل أسبوعين من عيد الفصح.

وشملت عملية السحب سلسلة منتجات من «كيندر» مصنعة داخل مصنع «فيريرو» في مدينة أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية وألمانيا والسويد. وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت السبت عن سحب كميات من منتج بيضة كيندر بسبب «صلة محتملة مع انتشار للسلمونيلا».

وتم رصد 63 إصابة بالسلمونيلا على الأراضي البريطانية.

وفي فرنسا، أعلن المركز الوطني المرجعي لمرض السلمونيلا في معهد باستور تسجيل 21 إصابة بهذه البكتريا، تعود 15 منها لأشخاص تناولوا منتجات «كيندر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news