5 ميزات جديدة على «انستغرام»

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أعلنت «انستغرام» عن مجموعة من ميزات المراسلة الجديدة للمستخدمين حيث تقوم باختبار هذه الميزات الجديدة لبعض الوقت، كجزء من خطة الشركة لتعزيز الرسائل ومقاطع الفيديو على المنصة.

و بحسب ما نقلته عكاظ عن صحيفة تايمز أوف إنديا فإن أهم الميزات الجديدة التي أعلنت عنها انستغرام هي كالتالي:

-الرد السريع برسالة دون الدخول للبريد الوارد

-مشاركة المنشورات السريعة

-التحقق من أصدقائك إذا كانوا متصلين

-إرسال رسائل صامتة دون تنبيه إشعار

-إنشاء استطلاع لمجموعة على انستغرام

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