5 ميزات جديدة على «انستغرام»
أعلنت «انستغرام» عن مجموعة من ميزات المراسلة الجديدة للمستخدمين حيث تقوم باختبار هذه الميزات الجديدة لبعض الوقت، كجزء من خطة الشركة لتعزيز الرسائل ومقاطع الفيديو على المنصة.
و بحسب ما نقلته عكاظ عن صحيفة تايمز أوف إنديا فإن أهم الميزات الجديدة التي أعلنت عنها انستغرام هي كالتالي:
-الرد السريع برسالة دون الدخول للبريد الوارد
-مشاركة المنشورات السريعة
-التحقق من أصدقائك إذا كانوا متصلين
-إرسال رسائل صامتة دون تنبيه إشعار
-إنشاء استطلاع لمجموعة على انستغرام
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