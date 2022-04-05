مصر: إعدام 3 شباب دفعة واحدة

المصدر: متابعات-الامارات اليوم

قضت محكمة مصرية بإعدام 3 متهمين شنقا والسجن 10 سنوات للمتهم الرابع، لقتل طفل يبلغ من العمر ١٥عاما وسرقته.

وتلقت الأجهزة الأمنية العام الماضي إشارة بوصول جثة الطفل بعد قيام 4 أشخاص تتراوح أعمارهم من 23 إلى 27 عاما بالاعتداء عليه بالضرب، وخنقه بقطعة من القماش، ،والاستيلاء على التوك توك الخاص به و سرقة أمواله و قتله.

و يذكر أن المتهمين قاموا بتشكيل عصابة تخصصت في سرقة عربات التوكتوك، وقتل قائديها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم بحسب ماذكرته "الوطن".

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