مصر: إعدام 3 شباب دفعة واحدة

المصدر:
  • متابعات-الامارات اليوم
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قضت محكمة مصرية بإعدام  3 متهمين شنقا والسجن 10 سنوات للمتهم الرابع، لقتل طفل يبلغ من العمر ١٥عاما وسرقته.

وتلقت الأجهزة الأمنية العام الماضي إشارة بوصول جثة الطفل بعد قيام 4 أشخاص تتراوح  أعمارهم من 23 إلى 27 عاما بالاعتداء عليه بالضرب، وخنقه بقطعة من القماش، ،والاستيلاء على التوك توك الخاص به و سرقة أمواله و قتله.

و يذكر أن المتهمين قاموا بتشكيل عصابة تخصصت في سرقة عربات التوكتوك، وقتل قائديها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم بحسب ماذكرته "الوطن".

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