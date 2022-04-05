تقرير الأمم المتحدة : امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء ضروري لمنع تغير المناخ

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أكد تقرير للأمم المتحدة إلى أن التكنولوجيا التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ستكون ضرورية لمنع تغير المناخ و أن التحول الشامل إلى الطاقة المتجددة و تخلي الأشخاص عن القيادة والطيران ليس كافيا لتجنب حدوث أزمة .

وحذر العلماء من ضرر لا يمكن إصلاحه إذا تجاوز هذا الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية.

وذكر التقرير، الذي أعدته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC)، إن هناك حاجة إلى تحول عاجل من الوقود الأحفوري لأية فرصة للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة دون هذا المستوى.

و أقر التقرير، الذي تم تكليفه والمصادقة عليه من قبل 195 حكومة، بأن استراتيجية "الانبعاثات السلبية" الوحيدة التي يتم نشرها الآن هي غرس الأشجار.

وبحسب "ديلي ميل" يذكر أن 19 محطة لالتقاط الهواء المباشر قيد التشغيل لا تلتقط سوى 10000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مقارنة بـ 36 مليار طن تنبعث سنويا.

ويعتقد النشطاء أن التركيز على تكنولوجيا الانبعاثات السلبية يوفر ترخيصا لـ "الاحتراق الآن، القلق لاحقا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news