لأول مرة دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها مع عمرو دياب وانتقادات الجمهور

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

تحدثت الفنانة المصرية، دينا الشربيني لأول مرة عن الفنان عمرو دياب خلال استضافتها ببرنامج "أدينا بندردش"بعد ضجة كبيرة أثارها انفصالهما في يناير 2021

وأشارت أنها لا تركز على انتقادات الجمهور و أن كل ما يهمها هم أهلها و أنها دائما ترفض التعليق فيما يخص علاقتها بعمرو دياب لأنه لم يعد بحياتها .

وكشفت أنها على مدار عامين تعرضت للعديد من الهجمات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلت المستشفى بسبب السخرية منها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي.

و أشارت إلى أن الحضور قام برفع صورة تسخر منها بالاستهزاء من شكلها، بسبب النقص الكبير في وزنها، إذ أوضحت قائلة: "بعد الانفصال تعبت بصورة كبيرة أثناء وجودي في مهرجان الجونة.. قمت بعمل دايت قوي وعلى إثره ساءت حالتي الصحية، وتم نقلي للمستشفى".

وأضافت حرصها على عدم الإفصاح عن أي خبر يخص ارتباطها بأي شخص قائلة : " لو ارتبط تاني الناس مش هتعرف.. الناس لما بتعرف حاجات كتير أوي بتبوظ .. وببقى شايلة هم كل حاجة .. أنا طلعوني حامل 4 مرات".



ويذكر أن الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني كانا قد انفصلا في يناير عام 2021، ما أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن الثنائي السابق كانا قد ظهرا معا بشكل متكرر، دون الإعلان عن ارتباطهما.

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