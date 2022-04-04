لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام.. شاهد بالفيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فيديو للحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام تزامناً مع رفع آذان المغرب، وسط أجواء روحانية.

ومع بداية شهر رمضان اصطف آلاف الصائمين أمام موائد الإفطار في المسجد الحرام وساحاته ليتناولوا إفطارهم الذي يتسابق محبو الخير والمحسنون على تقديمه لقاصدي المسجد الحرام طيلة الشهر الفضيل، وتتولى بعض الجهات الرسمية وعدد من الجمعيات توزيع موائد الإفطار بأسلوب منظم ومرتب بمشاركة المتطوعين والمتطوعات في مشهد يتكرر بشكل يومي.

ويشارك أهالي مكة المكرمة في توزيع أنواع مختلفة من التمور وماء زمزم، وقبل إقامة الصلاة تجد العاملين على هذه السُّفَر يجوبون صحن المطاف وأروقة المسجد الحرام وساحاته لجمع سفر الإفطار في وقت قياسي كي يتسنى للمصلين أن يصطفوا لأداء الصلاة.

في أجواء روحانية موائد افطار الصائمين تعود إلى ساحات المسجد الحرام.#واس_عام pic.twitter.com/rDNGeshMrq — واس العام (@SPAregions) April 3, 2022

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