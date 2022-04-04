نسخة ثالثة من «وصفات رمضانية» ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، النسخة الثالثة لمبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في برنامج «بكل فخر من دبي»، بالشراكة مع مجموعة من أشهر المطاعم والمقاهي، لتقديم أكثر من 30 وصفة من الأطباق الرمضانية، التي يراعي كثير منها نمط الطعام الصحي، بينما يسلط البرنامج الضوء على قصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد الأعمال، وشقت طريقها إلى عالم التميز من دبي، ويعزز ثقتهم بالمدينة بما تقدمه لهم من فرص، وما تفتحه أمامهم من آفاق رحبة للنجاح، ضمن مختلف المجالات.

وتتضمن الوصفات هذا العام، مجموعة من أفضل وأشهر الأطباق المميزة التي اشتهرت بها المطاعم المشاركة والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى روادها، إضافة إلى وصفات صحية نباتية وخالية من الغلوتين، يتم تقديمها للمرة الأولى، وذلك في إطار الترويج لتلك المطاعم والمقاهي، والتعريف بما تقدمه من أطباق متميزة مستلهمة من مطابخ متميزة من حول العالم، وبلمسة شرقية تتناسب مع مختلف الأذواق والمراحل العمرية.

وقالت مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبي، شيماء السويدي: «يأتي إطلاقنا للنسخة الثالثة من دليل الوصفات الرمضانية في إطار دعم الأعضاء في (بكل فخر من دبي)، ودعمنا المتواصل لريادة الأعمال والتعريف بمشروعاتهم وتجاربهم الناجحة التي انطلقت من دبي، لتحقيق ما تطمح إليه من نجاح ونمو، كما يأتي البرنامج في إطار استراتيجية (براند دبي)، الرامية إلى تشجيع رواد الأعمال في مختلف المجالات، على النزول إلى سوق العمل، وتوفر لهم المساندة والدعم وتوصلهم إلى أكبر شريحة من الجمهور الذي يبحث بدوره عن التميز والأفكار الجيدة وغير التقليدية للتفاعل معها.

وتشمل مجموعة المطاعم والمقاهي المشاركة في هذه المبادرة: باتر للحلويات، وتو نيبرز، ومطعم أسماء، وكريف، ومطعم فِناء، وهيل كافيه، ومطعم تيبل، ومرزام، ومطعم كايا، ونيبرز، وموهلا، وأورفالي بروز، وتوايس.

من جهتها، قالت تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي، فاطمة الملا: «تتضمن النسخة الثالثة من الوصفات التي ستطلقها (براند دبي) مع بداية شهر رمضان المبارك أفكاراً جديدة ومتنوعة، حيث تضم أطباقاً مستوحاة من المطبخ الإماراتي الشهير بأطباقه المتنوعة، خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى وصفات من أشهر المطابخ العالمية، معدة خصيصاً لمحبي الطعام الأوروبي والأميركي، والآسيوي، والمغربي، كما أضفنا هذا العام مجموعة من الوصفات الصحية التي تتناسب مع أسلوب الحياة الصحي في دبي».

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