السجن 40 ألف عام لتركي استولى على ملياري دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضت محكمة تركية بسجن الشاب التركي فاروق فاتح أوزر، لمدة تصل لـ40 ألفا و562 عاما بتهمة الاحتيال.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية، فإن المحكمة أصدرت حكمها بحق الشاب يوم الخميس، وتكونت لائحة الاتهام من 268 صفحة، ووقع عليها 21 شخصا، و2027 شخصا كمشتكين

وخلال شهر أبريل2021، أصدرت السلطات التركية مذكرة اعتقال دولية بحق مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية فر وبحوزته مليارا دولار من أموال المستثمرين

واعتقلت الشرطة 62 شخصا خلال عمليات مداهمة يشتبه بارتباطهم بالشركة

وكانت منصة "ثوديكس" علقت عملياتها للتداول بعدما نشرت رسالة غامضة، تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده.

وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لايزال بحوزتها ملياري دولار من 391 ألف مستثمر.

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