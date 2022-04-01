امرأة تأكل 19 قطعة ناجتس دجاج في دقيقة واحدة وتحطم الرقم القياسي العالمي.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

يقوم الأشخاص في جميع أنحاء العالم بكل أنواع الأشياء الفريدة والمجنونة لتسجيل أسمائهم في دفاتر الأرقام القياسية.

غالبًا ما يتم مشاركة العديد من الأرقام القياسية العالمية المذهلة بواسطة موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

في هذا السياق، سجلت امرأة بريطانية مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس لأكبر كمية من قطع الدجاج التي يتم تناولها في غضون دقيقة، حيث أكلت ليا شوتكيفر، من المملكة المتحدة، 19 قطعة ناجتس في 60 ثانية فقط، والتي وصلت إلى 352 جرامًا من لحم الدجاج.

مع هذا العمل الفذ، حطمت الرقم القياسي السابق الذي حققته في عام 2020 من قبل عارضة الأزياء نيلا زيسير، التي أكلت ما قيمته 298 جرامًا من القطع النقدية في نفس الفترة الزمنية.

وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في بيان: "على الرغم من أنها تمكنت" فقط "من تناول 19، مما تسبب في إصابة صاحبة الرقم القياسي بخيبة أمل بشأن أدائها، إلا أنها ما زالت تتفوق على النتيجة السابقة التي أحرزتها نيلا بمقدار 54 جرامًا".

وفقًا للموقع الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، أصبحت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا مهتمة بالأكل بشكل سريع.

وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "بعد ذلك ، نمت رغبة حقيقية في تحطيم الأهداف". "حددت ليا لنفسها بعض الأهداف الطموحة ، وبعد أن بدأت تدريبها التنافسي على الأكل في عام 2013 ، بدأت في تحطيم الأرقام القياسية في عام 2019."

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