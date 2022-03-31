"رمضان في دبي".. فاعليات وعروض وأسواق ليلية في جميع أنحاء المدينة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

ستوفر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال شهر رمضان المبارك، مجموعة من الفعاليات والتجارب الثقافية في جميع أنحاء المدينة ضمن حملة "رمضان في دبي"، والتي تنطلق بهدف تقديم العديد من الأنشطة المجتمعية، والمبادرات الخيرية، والعروض الترويجية في المطاعم والخيم الرمضانية، فضلاً عن العروض الترويجية الخاصة في أكبر المتاجر لأشهر العلامات التجارية العالمية في دبي، وكذلك باقات الفنادق والوجهات الترفيهية الرائعة.

وتحدث المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، عن إطلاق حملة "رمضان في دبي 2022"، وقال: "مع ختام معرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي يحمل شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، نحرص دائما على مواصلة تحقيق نهج التواصل لاسيما ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، ولهذا، نحن سعداء بإطلاق دورة جديدة من حملة "رمضان في دبي"، والتي تتضمن أجندة فعاليات حافلة بالأنشطة والتجارب الثقافية التي تجمع العائلة والأصدقاء وأفراد المجتمع معًا، بالإضافة إلى مبادرات العطاء والأعمال الخيرية والمجتمعية والإنسانية التي تعكس أصالة الشعب الإماراتي الكريم والمضياف، وما يكنّه من احترام ومحبة للجميع من مختلف الجنسيات والثقافات".

وتستقبل دبي شهر رمضان الفضيل في أبهى حلة من خلال المجسمات وتصاميم الإضاءة التي تتوزع في العديد من الأماكن في المدينة، اذ تتألق بإنارات شخصية "مدهش"، كما تتزين مراكز التسوق والوجهات المفضلة لدى سكان وزوار دبي بديكورات رمضانية ضخمة جذابة وإضاءات رائعة والتي تشمل لا مير، سيتي ووك، ذا بييتش، سوق المرفأ، وجهة السيف، بلوواترز، دبي فستيفال سيتي مول، ميركاتو مول، نخيل مول، مول الإمارات، فستيفال بلازا، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة، وابن بطوطة مول.

من ناحية أخرى، سيتم إطلاق خمسة أسواق ليلية مميزة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في دبي فستيفال سيتي مول، والسيف، ومول الإمارات، وميركاتو مول، وبلوواترز، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء والزوار معًا لخوض تجربة غامرة تمزج بين التسوق والاستمتاع بأصناف الطعام اللذيذ والأنشطة الترفيهية والثقافية.

ويقدم السوق الليلي في دبي فستيفال سيتي مول بالتعاون مع "رايب باي ذا باي"، تجربة فريدة من نوعها في المطاعم التي تقدم وجبات الإفطار والسحور، وجلسات الترفيه الموسيقية العربية، وتجربة ركوب الجمل.

وفي وجهة السيف، يقدم السوق الرمضاني الليلي جميع أنواع المنتجات المختلفة، من وقت الإفطار حتى منتصف الليل. ويضم مول الإمارات فعاليات رائعة تعكس روح التراث الإماراتي المحلي من خلال سوق "رمضانيات زمان أول" الذي سيقدم أنشطة ترفيهية مميزة وورش عمل والكثير من المنتجات والأطعمة المحلية التي تناسب مختلف أفراد العائلة والجمهور.

بينما يقدم ميركاتو مول سوقين في رمضان خلال ساعات عمله الرسمية، "بحبك يا رمضان''، وسوق "المسك". وفي جزيرة بلوواترز، تقدم الأسواق الرمضانية مختلف أنواع المأكولات المحلية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الورش والفعاليات الترفيهية مع عازفي العود والقانون.

كما تنطلق مبادرات خيرية في جميع أنحاء دبي، حيث تقدم منصة Lovin 'Dubai فرصة لمحبي الطعام للتبرع بوجبات إفطار باستخدام هاشتاغ #ShareAnIftar، عند نشر تجربة تناولهم الإفطار في دبي على حسابات التواصل الاجتماعي. بينما تطلق مجموعة ماجد الفطيم أكبر حملاتها الرمضانية "تبرع واحد، تأثيره ستة أضعاف" في سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، بالشراكة مع ست مؤسسات مختلفة، ومؤسسة الجليلة، والهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة تحقيق أمنية في الإمارات، ومؤسسة دبي العطاء، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وتقوم بلدية دبي بتوفير الصناديق والإمدادات الغذائية بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام من خلال مبادرة "وجبة إفطار الصائم" خلال شهر رمضان، وتقدم تبرعات للأسر المحتاجة وكبار السن وأصحاب الهمم، وكذلك للعمال تقديراً لجهودهم وبما يضمن التكافل الاجتماعي.

بالإضافة الى ذلك، تقدم وجهات سياحية عديدة في دبي عروضها الخاصة لشهر رمضان، ومنها أسعار خاصة لدخول العديد من الوجهات، ومنها على سبيل المثال حديقة "وايلد وادي" المائية، وعروض على تذاكر حلبة كارتدروم دبي، ورمضان في آي إم جي عالم من المغامرات، وغيرها من الوجهات المميزة.

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