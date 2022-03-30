مصر: وفاة ربة منزل على يد مجهولين و إصابة زوجها

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  • متابعات - الامارات اليوم
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قام  مجهولين باقتحام شقة ربة منزل في مصر والفرار بعد قتلها والتعدّي على زوجها بالضرب والاستيلاء على مبالغ مالية من شقتهما .

و قال الزوج  بأن 3 أشخاص مجهولين اقتحموا الشقة حيث تعدى أحدهم عليه بالضرب بعصا على رأسه، و تقييده بالحبال، و التعدي على زوجته ، و القيام بتفتيش الشقة وسرقة مبالغ مالية خاصة بها.

ووفق ما ذكر في صحف مصرية تم نقل الجثة لأحد المستشفيات و تكليف السلطات المعنية بالتحري عن الواقعة وضبط المتهمين.

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