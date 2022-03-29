وفد أوكرانيا يرفض الأكل والشرب في محادثات اسطنبول

المصدر: موقع الامارات اليوم

طلبت أوكرانيا من وفدها المفاوض في إسطنبول الامتناع عن الأكل والشرب خلال فترة الإقامة خوفاً من التسمم حيث حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم ، المفاوضين من تناول الأكل أو الشرب مع نظرائهم من الوفد الروسي

و جاء ذلك بعد الأخبار التي وردت عن تسمم رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش الذي يشارك مع وفد كييف ومفاوضين أوكرانيين آخرين مؤخراَ .

ونقلت «سكاي نيوز» عن كوليبا قوله: «أنصح كل من يشارك في المفاوضات مع الاتحاد الروسي بعدم تناول الأكل أو شرب أي مشروبات، ومن المفضل تجنب لمس أي أسطح».

وتحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت المفاوضات وسط مؤشرات «غير مبشرة» استبقت الاجتماعات التي انطلقت دون أن يتصافح المشاركون، بحسب ما أعلن التلفزيون الأوكراني، نقلا عن مراسله.

ووصل المفاوضون إلى إسطنبول أمس ، حيث عقدت جلسة مفاوضات سابقة في 10 مارس، على مستوى وزراء الخارجية، لكنها لم تؤد إلى نتيجة، ثم استمرت المناقشات عن طريق الفيديو.

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