وزير لبناني يغني "حلوة يا بلدي" بشكل طريف.. شاهد بالفيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الطاقة اللبناني وليد فياض، وهو يغني أغنية "حلوة يا بلدي" بطريقة طريفة.

وحاول مراسل لإحدى القنوات الفضائية الحديث مع الوزير اللبناني الذي كان يمشي خارجاً من أحد المباني، وقال المراسل للوزير "كيفك.. بس كلمة"، فحاول الوزير الهروب بعينيه من الكاميرا ثم رد على المراسل بشكل طريف وهو يقول: "كلمة حلوة وكلمتين.. حلوة يا بلدي".

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