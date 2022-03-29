بيع قناع أثري خشبي إفريقي فريد تم صنعه من نحو 150 عاما
أفادت وسائل إعلام ببيع قناع أثري خشبي إفريقي فريد من نوعه حيث تم صنعه من نحو 150 عاما، و استخدم في طقوس مقدسة لشعب فانغ الذين يعيشون في المناطق الشمالية من الغابون وفق ما قالته إذاعة جنوب إفريقيا.
و تم بيعه في مدينة مونبيليه الفرنسية بقيمة 4.2 مليون يورو .
و في إطار استعادة الكنوز الوطنية فشل نشطاء الغابون في منع المزاد حسب ما أفادته محطة إذاعة جنوب افريقيا SABC
و طالبت جمعيات في الغابون بعدم إجراء المزاد وإعادة القناع إلى الدولة الإفريقية حيث تم تأكيد أنه تم سرقة القناع من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية و تهريبه من الغابون
ووفقا ل "تاس" قال نشطاء من الغابون إنهم سيواصلون جهودهم لإعادة القناع وسيحققون ذلك عبر القضاء.
ومن جانب آخر أعلن منظمو المزاد أنهم حصلوا على القناع بشكل قانوني و تم بيعه يوم السبت الماضي.
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