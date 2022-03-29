العثور على جثة رضيع لبناني تعرض للنهش

المصدر: موقع الامارات اليوم

عثر مواطنون لبنانيون، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة طفل رضيع في حقل في بلدة جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه عثر على طفل حديث الولادة متوف ومرميا في حقل في حي المسلخ في مدينة النبطية، من مسافة مرتفعة، وقد تعرض بعض من جسده لنهش من حيوان غير معروف.

وعملت دورية من قوى الأمن الداخلي على التحقيق بالحادثة، فيما نقلت جثة الرضيع إلى براد مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية.

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