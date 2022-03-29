اليابان تحظر تصدير السيارات الفاخرة إلى روسيا

المصدر: طوكيو - د ب أ

وافقت اليابان اليوم الثلاثاء على حظر تصدير السيارات الفارهة، وسلع فاخرة أخرى، إلى روسيا، في إطار عقوبات اقتصادية ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن مجلس الوزراء الياباني بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا راجع مرسوما بهذا الشأن لفرض الحظر بداية من 5 أبريل، وهو يشمل أيضا المجوهرات والقطع الفنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على الأثرياء الذين يدعمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ماليا. واتخذت الولايات المتحدة ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، في مؤتمر صحافي: "سوف نتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة الدول السبع الصناعة الكبرة، لفرض عقوبات صارمة" على موسكو.

وتشكل السيارات جزءا كبيرا من الصادرات اليابانية لروسيا والتي وصلت قيمتها الإجمالية في عام 2020 إلى 8ر627 مليار ين (5 مليارات دولار)، وفقا لبيانات حكومية.

كانت اليابان فرضت حظرا مماثلا على صادرات من السلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية في عام 2006 بعد أن أعلنت بيونج يانج أنها أجرت تجربة نووية. ثم حظرت اليابان التبادل التجاري تماما مع كوريا الشمالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news