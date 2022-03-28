بوتين «سيد العالم».. هذا ماتوقعته العرافة البلغارية العمياء

المصدر: موقع الامارات اليوم

انتشرت على نطاقٍ واسع في عددٍ من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تنبؤات العرافة البلغارية العمياء، بابا فانغا، التي قيل إنها توقعت العديد من الكوارث والأحداث الكبرى، كان من بينها أحداث عام 2022 الذي حددت فيه يوماً وكان قريباً جداً من تاريخ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

لكن المفاجأة التي نشرتها صحيفة The Sun البريطانية هذه المرة، كانت تنبؤات العرافة البلغارية حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أوضحت الصحيفة أنَّ العرافة بابا فانغا تنبأت أنَّ فلاديمير بوتين سوف يصبح «سيد العالم».

وقالت الصحيفة أنَّ العرافة البلغارية كانت قد تنبأت في أحد المرات أنَّ روسيا سوف تهيمن على العالم، وذلك في لقاء مع الكاتب فالنتين سيدوروف، فضلاً عن أنها قدمت نبوءة حول استخدام الأسلحة النووية واندلاع الحرب العالمية الثالثة.

ويُنسب لهذه العرافة البلغارية أنَّها توقعَّت خلال حياتها جائحة كوفيد-19، وموت الأميرة ديانا، وكارثة تشيرنوبل، وغيرها من الأحداث.

وفي سياق التبؤات نقلت الصحيفة عمليةً حسابية تُظهر توافقاً رياضياً غريباً بين تاريخ بداية الحربين العالميتين الأولى والثانية، ثمَّ توافقاً آخر أكثر غرابة مع تاريخ 24-2-2022 وهو تاريخ بداية العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا بشكلٍ دفع من نشر تلك العملية الحسابية للاعتقاد أن تاريخ 24-2-2022 هو بداية الحرب العالمية الثالثة أيضاً. كما تنبأ المسلسل الكرتوني الشهير عائلة سمبسون في أحدى الحلَقات بعودة الاتحاد السوفييتي ودخول روسيا إلى أوكرانيا بشكلٍ يتوافق إلى حدٍ كبير مع الأحداث الجارية.

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