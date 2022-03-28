السعودية.. إعدام وافد عربي ارتكب جريمة مروعة

المصدر: موقع الامارات اليوم

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بيانا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا بوافد "مصري الجنسية" في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وقالت الداخلية السعودية في بيان نشرته عدد من الصحف المحلية، إن إسلام محمد محمد أبو الفتوح محمود، قام باستدراج طفلين وخطف طفلة والاعتداء عليها وتعذيبها، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وتابعت: "وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحقه، اليوم الاثنين 25 في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية".

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