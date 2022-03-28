تحذيرات من عاصفة شمسية تضرب الأرض الليلة !

المصدر: عواصم - متابعات

توقع علماء فلك أن تضرب عاصفة شمسية كوكب الأرض اليوم، مع توقع المناطق المحتملة التي قد يتمكن الناس من خلالها من رؤية آثارها.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة الأرض في وقت ما اليوم الاثنين 28 مارس، وتتوقع وكالة الفضاء الأميركية ناسا أن تصل العاصفة حوالي منتصف الليل بتوقيت غرينتش.

وبحسب ما ذكرت "روسيا اليوم" فإنه عندما تضرب الرياح الشمسية المجال المغناطيسي للأرض، يؤدي تفاعلها إلى تألق الغلاف الجوي أو ما يعرف باسم "الشفق القطبي".

وقد يتمكن مراقبو السماء من رؤية الشفق القطبي الذي تتسبب فيه العاصفة في ريف نيويورك.. وتقع نيويورك أسفل المملكة المتحدة ولذلك هناك فرصة أن يتمكن البريطانيون من اكتشاف الأضواء.

وفي نصف الكرة الجنوبي، فإن سكان جنوب نيوزيلندا وتسمانيا قد يكونون قادرين على رؤية الشفق القطبي إذا كان الجو مظلماً بدرجة كافية، وعلى الرغم من أن الشفق القطبي يشكل مشهداً جميلاً يحب البعض أن يراه، إلا أن العواصف الشمسية يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الأنظمة اللوجيستية والملاحية للكوكب.

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